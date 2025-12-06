Visite guidée de l’Abbaye de La Chaise-Dieu Marché de Noël La Chaise-Dieu
Début : 2025-12-06 14:15:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
Découvrez la magie de Noël au sein de l’Abbaye à travers une visite guidée consacrée à l’abbatiale et aux tapisseries le samedi 6 décembre à 14h15 sur réservation. Organisée dans le cadre du marché de Noël. Programme complet www.chaisedieu.fr
Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16
English :
Discover the magic of Christmas at the Abbey with a guided tour of the abbey church and tapestries on Saturday, December 6 at 2.15pm (booking essential). Organized as part of the Christmas market. Full program: www.chaisedieu.fr
German :
Entdecken Sie den Weihnachtszauber in der Abtei bei einer Führung, die der Abteikirche und den Wandteppichen gewidmet ist, am Samstag, den 6. Dezember um 14.15 Uhr (Reservierung erforderlich). Organisiert im Rahmen des Weihnachtsmarkts. Vollständiges Programm: www.chaisedieu.fr
Italiano :
Scoprite la magia del Natale nell’Abbazia con una visita guidata alla chiesa abbaziale e agli arazzi sabato 6 dicembre alle 14.15 (prenotazione obbligatoria). Organizzata nell’ambito del mercatino di Natale. Programma completo: www.chaisedieu.fr
Espanol :
Descubra la magia de la Navidad en la Abadía con una visita guiada a la iglesia abacial y los tapices el sábado 6 de diciembre a las 14.15 h (imprescindible reservar). Organizado en el marco del mercado navideño. Programa completo: www.chaisedieu.fr
