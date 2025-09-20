Visite guidée de l’abbaye de La Ferté Abbaye de La Ferté Saint-Germain-lès-Buxy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la famille vous accueille pour vous faire partager la visite du palais abbatial.

Vous découvrirez des intérieurs meublés, des salons à boiseries sculptées et la galerie, qui comporte de nombreux objets scientifiques. Le décor intérieur évoque superbement l’art de vivre au XVIIIe siècle.

Votre visite pourra se prolonger en profitant du parc à l’anglaise au milieu des arbres centenaires et des bosquets fleuris.

Abbaye de La Ferté La Ferté-sur-Grosne, 71240 Saint-Ambreuil Saint-Germain-lès-Buxy 71390 La Ferté Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.abbayedelaferte.com

© Abbaye de la Ferté