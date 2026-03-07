Visite guidée de l’Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe

Visite guidée de l’Abbaye de la Trappe

Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-12 15:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-12 2026-09-05

Dans un cadre de forêts et d’étangs s’élève le monastère (néo-gothique reconstruit à la fin du XIXe siècle) où l’abbé de Rancé réforma au XVIIe siècle l’ordre des Cisterciens. La clôture du monastère abrite son logis abbatial ainsi que des bâtiments du XIIIème siècle.

Visite guidée, uniquement le samedi.

Participation libre. .

Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie

