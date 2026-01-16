Visite guidée de l’abbaye de Lessay Lessay
Découvrez l’une des églises les plus remarquables de Normandie, connue pour sa voûte sur croisées d’ogives, l’une des plus anciennes du monde. La visite donne également accès à des parties privées le cloître et les jardins. Durée 1h30. Réservation obligatoire en ligne. .
Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
