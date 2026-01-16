Visite guidée de l’abbaye de Lessay

Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:30:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Découvrez l’une des églises les plus remarquables de Normandie, connue pour sa voûte sur croisées d’ogives, l’une des plus anciennes du monde. La visite donne également accès à des parties privées le cloître et les jardins. Durée 1h30. Réservation obligatoire en ligne. .

Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’abbaye de Lessay

L’événement Visite guidée de l’abbaye de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-01-16 par Côte Ouest Centre Manche