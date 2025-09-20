Visite guidée de l’abbaye de Montbenoît Abbaye de Montbenoît Pays-de-Montbenoît

Visite guidée de l’abbaye de Montbenoît Abbaye de Montbenoît Pays-de-Montbenoît samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’abbaye de Montbenoît 20 et 21 septembre Abbaye de Montbenoît Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’abbaye de Montbenoît ouvre ses portes pour une visite guidée unique qui promet de ravir petits et grands. Dans le cœur du Haut-Doubs, au sein même de la pittoresque République du Saugeais, partez à la découverte d’un joyau du patrimoine local.

Ce ne sont pas de simples guides qui vous accueilleront, mais de jeunes passionnés, formés par l’association des Amis de l’Abbaye, et costumés comme au Moyen Âge ! En robe de moine ou en habits d’époque, ils vous entraîneront à travers les siècles pour une visite vivante et pleine de surprises. Anecdotes croustillantes, scènes de la vie quotidienne, explications passionnantes sur l’évolution architecturale du site : tout sera réuni pour faire revivre l’histoire de l’abbaye à travers ses murs, ses pierres, et ceux qui l’ont habitée.

Pendant la visite, vous découvrirez les transformations architecturales de l’abbaye, depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui, les modes de vie monastiques (rythmes de prière, alimentation, silence et labeur), ainsi que les coutumes locales du Saugeais, un territoire pas comme les autres.

Vous découvrirez également les mystères de la République du Saugeais, cette république folklorique et bien réelle, née ici-même à Montbenoît.

Que vous soyez féru d’histoire, simple curieux ou en quête d’une sortie originale en famille, cette visite est l’occasion rêvée de (re)découvrir l’abbaye de Montbenoît comme vous ne l’avez jamais vue.

Laissez-vous surprendre, amusez-vous à discuter avec les guides costumés, et repartez avec un nouveau regard sur ce lieu emblématique de la région.

Abbaye de Montbenoît Place de l’Abbaye, 25650 Montbenoît Pays-de-Montbenoît 25650 Montbenoît Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 10 32 https://www.montbenoit.fr/ L’association Les Amis de l’Abbaye, créée en 1966, réunit une vingtaine de bénévoles se mobilisant en vue d’assurer la sauvegarde, la mise en valeur et la promotion de l’abbaye de Montbenoît, un ensemble architectural dont les origines remontent au milieu du XIIe siècle. Ses bénévoles participent à l’accueil des visiteurs, assurent des visites guidées et œuvrent, aux côtés des 5 communes propriétaires de l’édifice, à l’entretien de ce très riche patrimoine. En outre, Les Amis de l’Abbaye assurent la formation de jeunes guides qui, pendant les vacances scolaires, accompagnent les visiteurs dans la découverte du monument et de son histoire. Parking gratuit en face de l’abbaye.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’abbaye de Montbenoît ouvre ses portes pour une visite guidée unique qui promet de ravir petits et grands. Dans le cœur du Haut-Doubs, au sein de…

© Gilles Magnin-Feysot