Visite guidée de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers

Visite guidée de l’Abbaye de Montivilliers

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Restauré au tournant des année 2000 et agrémenté d’un parcours-scénographique, le site a été contraint à une longue période de fermeture. Après plusieurs mois de travaux, le site ouvre à nouveau dans son intégralité. Suivez le guide à la découverte des différentes salles totalement remaniées et de leurs nouveaux usages tout en profitant du calme et de la sérénité des lieux.

Durée 1h

Réservation obligatoire .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr

