Visite guidée de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers
Visite guidée de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers jeudi 26 février 2026.
Visite guidée de l’Abbaye de Montivilliers
Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Restauré au tournant des année 2000 et agrémenté d’un parcours-scénographique, le site a été contraint à une longue période de fermeture. Après plusieurs mois de travaux, le site ouvre à nouveau dans son intégralité. Suivez le guide à la découverte des différentes salles totalement remaniées et de leurs nouveaux usages tout en profitant du calme et de la sérénité des lieux.
Durée 1h
Réservation obligatoire .
Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de l’Abbaye de Montivilliers
L’événement Visite guidée de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie