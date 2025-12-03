Visite guidée de l’abbaye de Prémontré

Prémontré Prémontré Aisne

Tarif : 9 – 9 –

9

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Nichée au cœur de la forêt de Saint-Gobain, l’abbaye de Prémontré, fondée en 1120 par Saint-Norbert de Xanten, invite à une visite guidée à la découverte de son riche passé.

Aujourd’hui reconvertie en établissement de santé mentale, l’abbaye reste partiellement accessible au public.

Vous pourrez explorer la chapelle, l’escalier monumental et la cour d’honneur.

Visite guidée payante 9 euros par personne

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard par téléphone au 06 47 50 76 12 ou par mail developpement@coeurdepicard.com 9 .

Prémontré Prémontré 02320 Aisne Hauts-de-France +33 6 47 50 76 12 developpement@coeurdepicard.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée de l’abbaye de Prémontré Prémontré a été mis à jour le 2025-08-09 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard