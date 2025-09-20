Visite guidée de l’abbaye de Sablonceaux Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux

Visite guidée de l’abbaye de Sablonceaux Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’abbaye de Sablonceaux 20 et 21 septembre Abbaye de Sablonceaux Charente-Maritime

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone ou en Bureau d’Information Touristique Royan Atlantique. Ouverture des réservations début septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fondée au XIIe siècle, l’abbaye de Sablonceaux a connu une histoire tourmentée : de la Guerre de Cent Ans à la Révolution en passant par les Guerres de Religion. L’abbaye et son église, classés Monument Historique, véritable écrin de pierres, révèlent toute l’histoire des siècles passés.

Abbaye de Sablonceaux Rue de l’Abbaye, 17600 Sablonceaux, France Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546944162 https://sablonceaux.chemin-neuf.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 08 21 00 »}] Vous pourrez visiter une partie de l’Abbaye dont l’église abbatiale du XIIe siècle, la salle capitulaire et le portail baroque de 1788 d’où vous pourrez admirer le noyer d’Amérique de 150 ans répertorié par le magazine GEO comme arbre remarquable.

L’abbaye est ouverte toute l’année pour des visites libres ou en groupe, offrant un cadre propice à la contemplation et au repos. Les chiens ne sont pas autorisés à l’intérieur de l’église, et les visites peuvent être annulées en cas de conditions météorologiques défavorables.

Fondée au XIIe siècle, l’abbaye de Sablonceaux a connu une histoire tourmentée : de la Guerre de Cent Ans à la Révolution en passant par les Guerres de Religion. L’abbaye et son église, classés écrin…

© OTC Royan Atlantique