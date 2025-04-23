Visite guidée de l’Abbaye de Sablonceaux Rendez-vous sur le parking de l’Église Abbatiale Sablonceaux
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-04-23 16:00:00
fin : 2025-05-14 17:30:00
Date(s) :
2025-04-23 2025-04-30 2025-05-14 2025-05-21 2025-06-11 2025-06-18 2025-06-25 2025-07-02 2025-09-03
Fondée au 12ème siècle, l’Abbaye de Sablonceaux a connu une histoire tourmentée : de la Guerre de Cent Ans à la Révolution en passant par les Guerres de Religion.
English :
Founded in the 12th century, Sablonceaux Abbey has had a turbulent history, from the Hundred Years War to the French Revolution and the Wars of Religion.
German :
Die Abtei von Sablonceaux wurde im 12. Jahrhundert gegründet und erlebte eine bewegte Geschichte: vom Hundertjährigen Krieg über die Religionskriege bis hin zur Revolution.
Italiano :
Fondata nel XII secolo, l’Abbazia di Sablonceaux ha avuto una storia movimentata, dalla Guerra dei Cento Anni alla Rivoluzione Francese e alle Guerre di Religione.
Espanol :
Fundada en el siglo XII, la abadía de Sablonceaux ha tenido una historia turbulenta, desde la Guerra de los Cien Años hasta la Revolución Francesa y las Guerras de Religión.
