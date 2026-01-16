Visite guidée de l’Abbaye de Trizay en groupe Abbaye de Trizay Trizay
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Pour les groupes de 15 à 40 personnes.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-02-09 2026-04-01 2026-05-01 2026-07-06 2026-09-01 2026-10-01
Venez remonter le temps en suivant la visite guidée de l’Abbaye romane de Trizay et plongez dans l’univers monastique du Moyen-Âge.
.
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr
English : Guided visit trizay abbey
Guided tour of the Romanesque Abbey of Trizay.
L'événement Visite guidée de l'Abbaye de Trizay en groupe Trizay a été mis à jour le 2026-01-14