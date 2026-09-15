Visite guidée de l’Abbaye de Valcroissant dans le cadre des Journées du Patrimoine Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die

Informations pratiques

Die

Visite guidée de l’Abbaye de Valcroissant dans le cadre des Journées du Patrimoine

Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de l’abbaye Die Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Abbaye cistercienne du XIIème siècle transformée en exploitation agricole au XVIIème siècle, classée Monument Historique. Visite par son propriétaire.

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Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr

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English : Guided tour of Valcroissant Abbey as part of Heritage Days

A 12th-century Cistercian abbey converted into a farm in the 17th century and designated a Historic Monument. Guided tour by the owner.

L’événement Visite guidée de l’Abbaye de Valcroissant dans le cadre des Journées du Patrimoine Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois