Visite guidée de l’Abbaye de Valcroissant dans le cadre des Journées du Patrimoine Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Notre-Dame de Valcroissant · Die
Informations pratiques
Die
Visite guidée de l’Abbaye de Valcroissant dans le cadre des Journées du Patrimoine
Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de l’abbaye Die Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Abbaye cistercienne du XIIème siècle transformée en exploitation agricole au XVIIème siècle, classée Monument Historique. Visite par son propriétaire.
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Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr
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English : Guided tour of Valcroissant Abbey as part of Heritage Days
A 12th-century Cistercian abbey converted into a farm in the 17th century and designated a Historic Monument. Guided tour by the owner.
L’événement Visite guidée de l’Abbaye de Valcroissant dans le cadre des Journées du Patrimoine Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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