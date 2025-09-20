Visite guidée de l’Abbaye Nouvelle, abbaye cistercienne du XIIIe siècle Abbaye-Nouvelle Léobard

Visite guidée de l’Abbaye Nouvelle, abbaye cistercienne du XIIIe siècle Samedi 20 septembre, 14h30 Abbaye-Nouvelle Lot

Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée de l’Abbaye-Nouvelle

Partez à la découverte des ruines fascinantes de cette ancienne abbaye cistercienne lors d’une visite guidée enrichissante.

Accompagnés d’une guide-conférencière, explorez l’architecture et l’histoire de ce lieu exceptionnel.

Abbaye-Nouvelle Abbaye-Nouvelle, 46300 Léobard Léobard 46300 Lot Occitanie Abbaye cistercienne du XIIe siècle, en partie ruinée, située sur un plateau rocheux. Bâtiments monastiques en ruine. Église paroissiale de la chapelle des moines réduite de moitié. Belles salles basses. Commune de Léobard, lieu dit : L’abbaye-nouvelle, située sur la D673 entre Gourdon et Salviac.

