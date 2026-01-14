Visite Guidée de l’Abbaye Abbaye de Trizay Trizay
Visite Guidée de l’Abbaye
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime
Début : 2026-02-15 15:30:00
fin : 2026-02-15 16:30:00
Venez remonter le temps en suivant la visite guidée de l’Abbaye romane de Trizay et plongez dans l’univers monastique du Moyen-Âge.
English :
Come back in time with a guided tour of the Romanesque Abbey of Trizay and immerse yourself in the monastic world of the Middle Ages.
