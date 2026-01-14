Visite Guidée de l’Abbaye Abbaye de Trizay Trizay

Visite Guidée de l’Abbaye

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15 16:30:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-02-22

Venez remonter le temps en suivant la visite guidée de l’Abbaye romane de Trizay et plongez dans l’univers monastique du Moyen-Âge.

.

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come back in time with a guided tour of the Romanesque Abbey of Trizay and immerse yourself in the monastic world of the Middle Ages.

L’événement Visite Guidée de l’Abbaye Trizay a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes Coeur de Saintonge