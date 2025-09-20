Visite guidée de l’abri antiaérien Nézin – Albert Perriol Abri antiaérien de Nezin Chambéry

Sur inscription à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr

A partir de 8 ans.

Port de chaussures fermées conseillées. Poussettes interdites.

Ce site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la stratégie de défense passive de Chambéry, écoutez les récits du bombardement de 1944, ou laissez-vous simplement immerger dans des lieux remarquablement conservés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Abri antiaérien de Nezin 25bis faubourg Nezin 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.79.70.15.96 Abri antiaérien creusé pour la protection de la population lors de la 2ème guerre mondiale – Visite guidée et exposition

