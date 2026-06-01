Visite guidée de l’abri bétonné de l’Abbiette « Comprendre le blockhaus de l’Abbiette, une introduction à l’archéologie du bâti ». – JEA 2026, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

Visite guidée de l’abri bétonné de l’Abbiette

« Comprendre le blockhaus de l’Abbiette, une introduction à l’archéologie du bâti ». – JEA 2026 Samedi 13 juin, 14h30 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

Gratuit – Sur réservation – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition temporaire du Musée, Bertrand Lecomte, professeur d’histoire et Président de l’association Allœu Terre de Batailles propose une visite guidée de l’abri bétonné de l’Abbiette à Fromelles.

Durant la visite, il analysera avec l’aide des participants la structure de l’ouvrage pour comprendre sa conception et son utilisation dans le contexte de la guerre de position. Il évoquera aussi son histoire depuis la fin de la Grande Guerre.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France

Visite guidée de l’abri bétonné de l’Abbiette « Comprendre le blockhaus de l’Abbiette, une introduction à l’archéologie du bâti ». rencontre conférence

S.Amez / MEL