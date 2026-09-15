Visite guidée de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres et du chevet de l’église Saint-Pierre | Journées du Patrimoine Hôtel d’Escoville Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres et du chevet de l’église Saint-Pierre | Journées du Patrimoine

Hôtel d’Escoville 12 place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Faire connaitre l’Académie : son passé, ses femmes et hommes illustres et son activité actuelle.

Des visites commentées seront proposées pendant ces deux journées, de la cour de l’Hôtel d’Escoville et de ses alentours.

Faire connaitre l’Académie : son passé, ses femmes et hommes illustres et son activité actuelle.

Des visites commentées seront proposées pendant ces deux journées, de la cour de l’Hôtel d’Escoville et de ses alentours.

Samedi matin et dimanche matin (durée de la visite 1 heure) :

– départ à 10h et 11h : visite commentée de la cour de l’Hôtel d’Escoville et du Chevet Saint-Pierre avec Pierre Bonard. Aucune inscription est nécessaire. Vous devez simplement vous présenter dans la cour de l’Hôtel d’Escoville à l’horaire souhaité.

Samedi après-midi (durée de la visite 1 heure) :

– départ 14h et 15h : visite commentée de la cour de l’Hôtel d’Escoville et du Chevet de Saint-Pierre par Christophe Marcheteau de Quinçay. Aucune inscription est nécessaire. Vous devez simplement vous présenter dans la cour de l’Hôtel d’Escoville à l’horaire souhaité.

Au premier étage, des membres de l’Académie seront ravis de vous accueillir et répondre à vos questions. Vous pourrez découvrir la salle Jacques Moisant de Brieux, dans laquelle seront présentés les membres illustres de notre académie et son histoire. Durée 1h, RDV cour de l’hôtel d’Escoville, départs des visites sam dim à 10h et 11h sam après-midi à 14h et 15h. .

Hôtel d’Escoville 12 place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres et du chevet de l’église Saint-Pierre | Journées du Patrimoine

To raise awareness of the Academy: its history, its famous men and women, and its current activities.

Guided tours will be available over the two days, taking in the courtyard of the Hôtel d’Escoville and the surrounding area.

L’événement Visite guidée de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres et du chevet de l’église Saint-Pierre | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer