Visite guidée de l’aérodrome de Villars, Aérodrome de Villars, Domérat, Domérat

Informations pratiques

Visite guidée de l’aérodrome de Villars Dimanche 20 septembre, 15h00 Aérodrome de Villars, Domérat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Situé entre Montluçon et Domérat, découvrez l’aérodrome de Villars dans une visite guidée exceptionnelle. Mettez-vous dans la peau d’un pilote et retracez l’histoire de l’aérodrome de son origine à nos jours.

Aérodrome de Villars, Domérat avenue jules Védrines, 03410 Domerat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]

Situé entre Montluçon et Domérat, découvrez l’aérodrome de Villars dans une visite guidée exceptionnelle. Mettez-vous dans la peau d’un pilote et retracez l’histoire de l’aérodrome de son origine à…

©Service communication – Ville de Domérat – Août 2026