Informations pratiques

Visite guidée de « lakou Dino » à Morne-à-l’eau 19 et 20 septembre Rue du Débarcadère 97111 MORNE-A-L’EAU Guadeloupe

10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans, maximum 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

Il s’agit d’une déambulation autour des us et coutumes d’antan, dans le quartier où lakou Dino. Comment les gens vivaient dans le voisinage, quels étaient les liens de famille et comment chacun a évolué.

Rue du Débarcadère 97111 MORNE-A-L’EAU rue du Débarcadère 97111 Morne-à-L’eau Morne-à-l’Eau 97111 Tallaboa Poniente Guadeloupe Guadeloupe +590590856399 http://www.lolopeyi.com [{« type »: « phone », « value »: « 0590856399 »}, {« type »: « email », « value »: « lolopeyi@gmail.com »}] Le « LAKOU » ou Cour, est un système d’habitat et, d’organisation sociale et humaine où se retrouvent plusieurs cases dans lesquelles résident plusieurs générations de familles.

Ce fut aussi un espace post – esclavagiste de résistance, de solidarité, populaire, d’entraide, d’économie circulaire Parking du centre-ville

Il s’agit d’une déambulation autour des us et coutumes d’antan, dans le quartier où lakou Dino. Comment les gens vivaient dans le voisinage, quels étaient les liens de famille et comment chacun a…

©MicMakZen