Visite guidée de l’Alpage de Sales Refuge de Sales Sixt-Fer-à-Cheval

Visite guidée de l’Alpage de Sales Samedi 20 septembre, 11h00 Refuge de Sales Haute-Savoie

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’Alpage de Sales lors d’une visite guidée ouverte à tous. Rendez-vous à 11h pour plonger dans l’histoire et la vie de cet alpage d’exception

Prévoir 1h30 de marche avec de bonnes chaussures.

Moment de convivilaité après la visite. Et dès 16h, place à la bonne humeur avec une grande soirée jeux animée par deux passionnés, Nicolas et Élodie.

Refuge de Sales chalets de sales 7440 Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval 74740 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 09 88 18 42 93

