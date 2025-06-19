VISITE GUIDÉE DE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE Lamalou-les-Bains

VISITE GUIDÉE DE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE

1 avenue Capus Lamalou-les-Bains Hérault

Simple hameau jusqu’au milieu du 19è siècle, Lamalou est devenue en quelques années une stations thermale réputée dans l’Europe, grâce à la vertue de ses eaux et au volontarisme d’hommes politiques et de médecins réputés. Vous découvrirez une ville charmante dont l’architecture évoque la Belle époque.

RDV 17H devant le Bureau d’Information Touristique de Lamalou les Bains (durée 1h30)

8€/personne. Min 5 pers

inscription obligatoire au 06 09 70 28 69 ou 04 30 72 44 05 .

1 avenue Capus Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 30 72 44 05

English :

A simple hamlet until the middle of the 19th century, Lamalou became in a few years a renowned spa in Europe, thanks to the virtue of its waters and the will of famous politicians and doctors. You will discover a charming town whose architecture evokes the Belle Epoque.

German :

Lamalou war bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein einfacher Weiler und entwickelte sich in wenigen Jahren zu einem europaweit bekannten Kurort, was der Tugendhaftigkeit seines Wassers und dem Engagement berühmter Politiker und Ärzte zu verdanken ist. Sie werden eine charmante Stadt entdecken, deren Architektur an die Belle Epoque erinnert.

Italiano :

Semplice borgo fino alla metà del XIX secolo, Lamalou divenne in pochi anni un rinomato centro termale in Europa, grazie alle virtù delle sue acque e alla volontà di famosi politici e medici. Scoprirete una città affascinante la cui architettura evoca la Belle Epoque.

Espanol :

Sencilla aldea hasta mediados del siglo XIX, Lamalou se convirtió en pocos años en un balneario de renombre en Europa, gracias a la virtud de sus aguas y a la voluntad de políticos y médicos famosos. Descubrirá una ciudad encantadora cuya arquitectura evoca la Belle Epoque.

