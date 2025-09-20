Visite guidée de l’Ambassade de Mongolie Ambassade de Mongolie Boulogne-Billancourt

Visite guidée de l’Ambassade de Mongolie Ambassade de Mongolie Boulogne-Billancourt samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’Ambassade de Mongolie Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 15h00, 17h00 Ambassade de Mongolie Hauts-de-Seine

Gratuit. Aucune inscription ne sera prise en compte avant début septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’année 2025 marque le 60ᵉ anniversaire de ces relations bilatérales, une occasion exceptionnelle pour découvrir la richesse culturelle de ce pays d’Asie centrale. Au programme : projection de vidéos immersives, exposition, présentation d’un timbre commémoratif, découverte d’une yourte traditionnelle mongole, dégustation.

Ambassade de Mongolie 5 avenue Robert-Schuman 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Les Princes-Marmottan Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.boulognebillancourt.com [{« type »: « email », « value »: « jep2025@otbb.org »}] L’ambassade de Mongolie est installée depuis 1972 dans un ancien hôtel particulier construit en 1913 dans l’élégant quartier du Parc des Princes à Boulogne-Billancourt Métro Ligne10/Porte d’Auteuil- Bus 52/La tourelle

Visite commentée

©Ville de Boulogne-Billancourt