Visite guidée de l’ancien camp de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Situé face à la cité de la Muette, le Mémorial de la Shoah est un lieu d’histoire, d’éducation et de mémoire à proximité même de ce que fut le principal camp d’internement et de transit des Juifs de France. 80 % d’entre eux sont passés à Drancy, soit environ 64 000 personnes. L’exposition permanente retrace, au moyen d’outils numériques et de témoignages inédits, le processus d’internement, de transfert vers les gares du Bourget et de Bobigny jusqu’à la déportation vers les centres de mise à mort.

Le Mémorial de la Shoah de Drancy organise des visites guidées sur le site de l’ancien camp ainsi que de l’exposition permanente qui en retrace l’histoire.

Le dimanche 29 mars 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 22 mars 2026

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 15 mars 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 08 mars 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 01 mars 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 22 février 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 15 février 2026

de 15h00 à 16h15

Le dimanche 08 février 2026

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 01 février 2026

de 15h00 à 16h15

Le dimanche 25 janvier 2026

de 15h00 à 16h15

Le dimanche 18 janvier 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 11 janvier 2026

de 15h00 à 16h15

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial