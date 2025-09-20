Visite guidée de l’ancien Carmel d’Ascq Ancien Carmel Villeneuve-d’Ascq

Visite guidée de l'ancien Carmel d'Ascq
Samedi 20 septembre 2025

Gratuit – Sur inscription

L’architecture du Carmel constitue un modèle de l’architecture brutaliste. Sur le terrain donné par le comte de Montalembert à l’association Kerith, Philippe Lepère s’inspire de Le Corbusier pour réaliser 500 m2 de modules de béton peints en blanc.

En 1997, une famille d’architectes s’installe dans les parties communes : réfectoire, chapelle et lieux de prières. Trois familles achètent les bâtiments situés dans le parc, convertis en habitations.

Les architectes réhabilitent le Carmel dans le respect du projet d’origine, puis demandent son classement aux monuments historiques.

L’inscription à l’Inventaire supplémentaire des façades et toitures est prononcée le 21 novembre 2001.

Horaires

Samedi 20 septembre à 10h et 11h

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Samedi 20 septembre à 10h et 11h, suivez la visite de l’architecte qui a réhabilité les lieux de cet exceptionnel ensemble religieux en magnifiques logements.

