Visite guidée de l’ancien Couvent des Minimes, aujourd’hui le Minimistan Le Minimistan Grenoble

Visite guidée de l’ancien Couvent des Minimes, aujourd’hui le Minimistan 19 et 20 septembre Le Minimistan Isère

Inscription sur : https://www.billetweb.fr/visites-guidee-du-minimistan-journees-europeennes-du-patrimoine

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Partez à la découverte de l’histoire de cet ancien Couvent des Minimes et venez découvrir la rénovation de cet incroyable bâtiment et toutes les activités qui sont aujourd’hui proposées au Minimistan.

Le Minimistan Cour Marcel Reymond 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://minimistan.org/ Un lieu infini, dans le sens de non-fini, sans fin.

Un lieu ouvert, un lieu de possibles, qui instaure des espaces de liberté où se cherchent des alternatives.

Un tiers-lieu où on retrouve un café, un restaurant, un bar, un espace de coworking, des galeries photos, une risographie, une distillerie… Tram B à proximité – arrêt Notre Dame Musée

Parking à vélo dans le lieu

Parking voiture au Musée

Lydie Roure