Visite guidée de l’ancien couvent Hôtel du Département Blois

Visite guidée de l’ancien couvent Hôtel du Département Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’ancien couvent 20 et 21 septembre Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:45:00

L’hôtel du département remonte le temps en vous dévoilant son histoire !

Une partie des services du conseil départemental de Loir-et-Cher est implantée dans l’ancien couvent du XVIIe siècle appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791.

Cette visite des bâtiments historiques (cloître et son jardin, salle capitulaire, et l’ancienne église réhabilitée en salle des délibérations) sera l’occasion d’entendre le récit et les anecdotes de la vie quotidienne des premières occupantes de ces lieux : les Visitandines.

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

L’hôtel du département remonte le temps en vous dévoilant son histoire !

©CD41