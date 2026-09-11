Visite guidée de l’Ancien Hôpital Militaire Scrive, 12 rue Jean Sans Peur Lille, Lille

Informations pratiques

Visite guidée de l’Ancien Hôpital Militaire Scrive Dimanche 20 septembre, 09h30 12 rue Jean Sans Peur Lille Nord

Nombre limité de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le textile en Nord prend ses quartiers à la Préfecture

L’Ancien Hôpital militaire Scrive, qui abrite les services de la préfecture du Nord, vous ouvre ses portes dans le cadre de visites guidées.

Cette journée exceptionnelle est également l’occasion de valoriser notre patrimoine textile d’hier et d’aujourd’hui. A l’Ancien Hôpital Militaire Scrive, une exposition photographique met en lumière ce patrimoine historique qui fait l’âme industrielle de notre territoire.

12 rue Jean Sans Peur Lille 12 rue Jean Sans Peur Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://info.lenord.fr/jep2026-scrive »}]

Le textile en Nord prend ses quartiers à la Préfecture

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