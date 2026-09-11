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Visite guidée de l’Ancien Hôpital Militaire Scrive, 12 rue Jean Sans Peur Lille, Lille

dimanche 20 septembre 2026 · 12 rue Jean Sans Peur Lille · Lille

Visite guidée de l’Ancien Hôpital Militaire Scrive, 12 rue Jean Sans Peur Lille, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
12 rue Jean Sans Peur Lille
Adresse
12 rue Jean Sans Peur Lille
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Nombre limité de places disponibles

Visite guidée de l’Ancien Hôpital Militaire Scrive Dimanche 20 septembre, 09h30 12 rue Jean Sans Peur Lille Nord

Nombre limité de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le textile en Nord prend ses quartiers à la Préfecture
L’Ancien Hôpital militaire Scrive, qui abrite les services de la préfecture du Nord, vous ouvre ses portes dans le cadre de visites guidées.
Cette journée exceptionnelle est également l’occasion de valoriser notre patrimoine textile d’hier et d’aujourd’hui. A l’Ancien Hôpital Militaire Scrive, une exposition photographique met en lumière ce patrimoine historique qui fait l’âme industrielle de notre territoire.

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