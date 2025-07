Visite guidée de l’Ancien Palais de Justice Loches

Visite guidée de l’Ancien Palais de Justice Loches dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’Ancien Palais de Justice

Place de Verdun Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite guidée de la terrasse et de l’accueil de l’ancien Palais de Justice.

Sur réservation.

Visite guidée de la terrasse et de l’accueil de l’ancien Palais de Justice.

Sur réservation. .

Place de Verdun Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Guided tour of the terrace and reception area of the former Palais de Justice.

Reservations required.

German :

Geführte Besichtigung der Terrasse und des Empfangs des ehemaligen Justizpalastes.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Visita guidata alla terrazza e alla reception dell’ex Palazzo di Giustizia.

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Visita guiada a la terraza y a la recepción del antiguo Palacio de Justicia.

Se requiere reserva previa.

L’événement Visite guidée de l’Ancien Palais de Justice Loches a été mis à jour le 2025-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire