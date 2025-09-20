Visite guidée de l’ancien palais impérial – siège de la DRAC Grand Est et de la CCNR – sans réservation Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Strasbourg

Visite guidée de l'ancien palais impérial – siège de la DRAC Grand Est et de la CCNR – sans réservation Samedi 20 septembre, 13h30 Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Bas-Rhin

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine, l’ancien palais impérial vous ouvre ses plus belles salles. Les personnels de la DRAC et de la CCNR vous guident pour cette découverte patrimoniale et historique.

Gratuit et sans réservation – durée environ 35 minutes.

Les groupes de visite sont constitués sur place le jour-même : se présenter à l’accueil sur le parvis, devant la porte principale du palais, samedi à partir de 13h30. Dernier départ de visite samedi à 16h15.

Document de visite offert, disponible en français, allemand, anglais et néerlandais.

Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est 2 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Paris 11e Arrondissement Bas-Rhin Grand Est 03 88 15 57 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est Édifié de 1883 à 1889 par Hermann Eggert, l’ancien palais impérial allemand s’inscrit au cœur de la Neustadt de Strasbourg, labellisée UNESCO depuis 2017. Classé parmi les monuments historiques propriété de l’État, le Palais du Rhin est « domaine national » depuis 2017. Il est le siège de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il abrite également le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel (Région). Le parc n’est actuellement pas ouvert au public ; les anciennes écuries sont uniquement visibles depuis les rues du Maréchal Frère et du Maréchal Foch, de l’extérieur. Accès PMR sur demande à l’accueil.

Transports arrêt République, tram B, C, E, F, bus L15, L72, C6.

© DRAC Grand Est / Olivier Munsch