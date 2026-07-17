Visite guidée de l’ancien Prieuré de Morizecourt, Prieuré, Morizécourt

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien Prieuré de Morizecourt Dimanche 20 septembre, 14h00 Prieuré Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée à l’extérieur : parc, égayoir, bassins.

Découverte guidée intérieure : chapelle, déambulatoire, salle capitulaire, cellule, cave.

Prieuré 13 rue Neuve, 88320 Morizécourt Morizécourt 88320 Vosges Grand Est L’ancien couvent des Bénédictins, élevé à Serécourt en 1044 au pied de la forteresse de Deuilly, fut démoli une première fois en 1467, puis une deuxième fois en 1562. Il fut alors transféré à Morizécourt en 1625. À partir de cette date, les moines bâtirent un nouveau couvent « le prieuré de Morizécourt ». En 1713, la propriété fut entourée de murs, puis une chapelle y fut ajoutée. Elle possède un vitrail, représentant saint Georges de Deuilly.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les séminaristes de Saint-Dié sont venus se réfugier dans cet endroit.

Il reste, aujourd’hui, le bâtiment principal avec les murs de la cour, la belle porte d’entrée et la chapelle visibles depuis la route.

Visite guidée de l’extérieur : parc, égayoir, bassins

aysseline.jobard©gmail.com