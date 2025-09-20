Visite guidée de l’ancien studio des reporters de guerre Château de Creully Creully sur Seulles

Durée 20 min.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

En petit groupe, découvrez l’espace mémoriel dédié aux correspondants de guerre dans la Tour Carrée du Château. En juin 1944, la Tour Carrée est en effet choisie par la BBC pour y installer un studio radio. C’est dans cet espace confiné que des correspondants de guerre se succèdent pour informer le monde entier du tournant historique qui se joue en Normandie.

Départ toutes les heures – Sans réservation

Durée : 20 minutes

Dans la limite des places disponibles sur chaque visite. Infos : 0684290716 / chateau-musee@creully-sur-seulles.fr

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud, 14480 Creully sur Seulles, France Calvados Normandie À quelques kilomètres des plages du Débarquement et de la Tapisserie de Bayeux, le château médiéval de Creully est l'un des plus importants du Calvados après ceux de Caen et de Falaise. Son architecture atypique témoigne des multiples transformations qu'il a subies du XIIe au XIXe siècle.

Son allure de forteresse, avec les douves, les remparts et les mâchicoulis, contraste fortement avec la tourelle Renaissance de la façade. Les écuries ainsi que l’exceptionnelle salle romane rappellent la présence des grands barons qui se sont succédé à Creully durant plusieurs siècles.

© Hulton Deutsch / Corbis Historical / via Getty Images