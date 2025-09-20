Visite guidée de l’ancien studio des reporters de guerre du Château de Creully Château Creully sur Seulles

En petit groupe, découvrez l’espace mémoriel dédié aux correspondants de guerre dans la Tour Carrée du Château. En juin 1944, la Tour Carrée est en effet choisie par la BBC pour y installer un studio radio. C’est dans cet espace confiné que des correspondants de guerre se succèdent pour informer le monde entier du tournant historique qui se joue en Normandie.

In small groups, discover the memorial space dedicated to war correspondents in the Tour Carrée of the Château. In June 1944, the Tour Carrée was chosen by the BBC as the site of a radio studio. Departure every hour ? No reservation required. Duration: 15 minutes

Entdecken Sie in einer kleinen Gruppe die Gedenkstätte für Kriegsberichterstatter im Tour Carrée des Schlosses. Im Juni 1944 wurde der Tour Carrée von der BBC ausgewählt, um dort ein Radiostudio einzurichten. Abfahrt jede Stunde ? Ohne vorherige Reservierung. Dauer: 15 Minuten

Italiano :

In piccoli gruppi, scoprite lo spazio commemorativo dedicato ai corrispondenti di guerra nella Tour Carrée del Castello. Nel giugno 1944, la Tour Carrée fu scelta dalla BBC come sede di uno studio radiofonico. Partenze ogni ora? Non è necessaria la prenotazione. Durata: 15 minuti

Espanol :

En pequeños grupos, descubra el espacio conmemorativo dedicado a los corresponsales de guerra en la Tour Carrée del Castillo. En junio de 1944, la Tour Carrée fue elegida por la BBC para instalar un estudio de radio. Salidas cada hora ? No es necesario reservar. Duración: 15 minutos

