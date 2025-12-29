Visite guidée de l’ancienne abbaye bénédictine royale Parking extérieur de l’hôpital Valognes

Visite guidée de l’ancienne abbaye bénédictine royale

Parking extérieur de l’hôpital 1 rue du Huit Mai 1945 Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

La communauté des bénédictines de Valognes fut initialement fondée à Cherbourg, en 1623, avec le soutien des seigneurs de Tourlaville. En 1626, la peste oblige les sœurs, dirigées par l’abbesse Charlotte de la Vigne, à fuir la ville pour se réfugier à Tamerville, puis à Emondeville et enfin à Valognes. La congrégation trouve dans la petite capitale aristocratique du Cotentin un accueil enthousiaste et bénéficie de nombreuses donations.

Elle y obtient en 1629 un terrain important qui servira d’assise aux nouveaux bâtiments. La construction de l’église, entreprise en 1635, est achevée en 1648. La communauté qui comptait environ 80 moniales, s’était donné pour mission de pourvoir à la bonne éducation des demoiselles et de donner asile aux orphelins, elle obtint du roi Louis XIII son érection en abbaye royale.

Sa façade s’agrémente d’un surprenant portail baroque, orné de deux ordres superposés à pilastres et agrémenté d’une impressionnante profusion de bossages. Le logis de l’abbesse est un bel édifice classique, régulièrement ordonnancé par des chaînes harpées et de longs bandeaux horizontaux. Les autres bâtiments conventuels s’organisent autour d’un cloître à galerie d’arcades. Confisquée à la Révolution, l’ancienne abbaye bénédictine abrite depuis 1810 l’hôpital de Valognes.

Rendez-vous sur le parking de l’hôpital (1 rue du 8 Mai à Valognes) . .

Parking extérieur de l’hôpital 1 rue du Huit Mai 1945 Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

