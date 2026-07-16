Visite guidée de l’ancienne Abbaye de Boulbonne, Ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne, Picarrou

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne Abbaye de Boulbonne 19 et 20 septembre Ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne Haute-Garonne

Visite gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne lors de visites guidées assurées par les membres de la famille propriétaire. Ils vous présenteront l’histoire de l’abbaye, la vie quotidienne des moines cisterciens, les conséquences de la Révolution française ainsi que les transformations du domaine au fil des siècles. Les restaurations réalisées depuis plusieurs générations pour assurer la conservation du site seront également évoquées. Cette visite permet de mieux comprendre l’évolution de l’abbaye et les défis liés à sa préservation.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’abbaye de Boulbonne accueillera par ailleurs le Chœur Toulouse Garonne, dirigé par Cyril Kubler, pour deux concerts organisés dans la salle du chapitre le samedi 19 septembre à 15h30 et à 17h00.

Participation aux frais demandée pour les concerts. Modalités communiquées sur place.

Capacité d’accueil limitée à 150 personnes par représentation.

Réservation conseillée par courriel : contact@abbaye-boulbonne.com

Ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne 200 Route de Mazères, 31550 Cintegabelle Picarrou 31550 Haute-Garonne Occitanie 0534480506 https://www.abbaye-boulbonne.com/ [{« link »: « mailto:contact@abbaye-boulbonne.com »}] Une des rares Abbaye Cistercienne construite au XVII siècle. Architecture classique. Bâtiment imposant. Visites guidées. Restauration depuis 200ans avec l’aide des Monuments Historiques par les propriétaires. Exposition photo des travaux. Qualifié de monastère le plus austère et le plus rayonnant de l’Occitanie. Jardin à la Française avec bassin de poissons rouges. Possibilités de voir la passe aux poissons. Apres Cintegabelle , 2km direction Calmont, après le pont sur l’Hers prendre à droite

Venez découvrir l’ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne lors de visites guidées assurées par les membres de la famille propriétaire. Ils vous présenteront l’histoire de l’abbaye, la vie des les à…

©Bernard Moulas