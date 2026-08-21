Visite guidée de l’ancienne Caféière Beauséjour à Pointe-Noire & Exposition photos « Mas à Po » – Carnaval de Guadeloupe 2026 par Maria Nunes, La Caféière Beauséjour, Pointe-Noire

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne Caféière Beauséjour à Pointe-Noire & Exposition photos « Mas à Po » – Carnaval de Guadeloupe 2026 par Maria Nunes 19 et 20 septembre La Caféière Beauséjour Guadeloupe

gratuit – maximum 16 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:29:00+02:00

Fin : 2026-09-20T22:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:29:00+02:00

L’Ancienne Caféière Beauséjour ouvre ses portes

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, à l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, l’association LA CAFÉIÈRE BEAUSÉJOUR ouvre exceptionnellement au public le cœur du domaine : l’ancienne Caféière Beauséjour, à Pointe-Noire.

Deux thèmes sont à l’honneur cette année : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». La visite y répond doublement :

par une maison de bois du patrimoine caféier guadeloupéen,

et par l’exposition photographique de Maria Nunes consacrée au mas à po.

Accompagnés d’un guide, vous parcourrez l’histoire de l’habitation — documentée depuis 1763 sous le nom d’« Habitation des Sources », puis désignée comme « habitation cafféière » dans un acte notarié de 1780 — découvrirez son architecture de bois et suivrez le fil des différentes campagnes de rénovation qui lui ont rendu son visage d’aujourd’hui.

Les visites se font en petit groupe — 16 personnes au maximum — et uniquement sur réservation, via la billetterie en ligne.

Le programme :

Visite commentée d’environ une heure, consacrée à :

l’histoire de l’habitation et de la caféière ;

l’architecture des bâtiments ;

les différentes rénovations menées sur le site.

Puis, en accès libre à l’issue de la visite, l’exposition Maria Nunes — Mas à po, incluse dans le billet.

L’exposition :

Photographe, réalisatrice et productrice originaire de Trinité-et-Tobago, Maria Nunes documente depuis plus de quinze ans le patrimoine vivant de la Caraïbe : carnavals traditionnels, steelbands, fêtes populaires. Elle a été distinguée en 2021 comme lauréate en Arts et Lettres par les Anthony N. Sabga Awards, Caribbean Excellence.

Elle est venue en Guadeloupe avec un objectif précis : photographier le mas à po. Ces groupes à peau — Voukoum, Akiyo, Mas ka Klé et les autres — tirent leur nom des tambours tendus de peau de cabri qui les accompagnent. Ils ne défilent pas : ils déboulent, souvent de nuit. Les images présentées, prises lors du carnaval 2026, sont toutes consacrées à cette tradition.

Date & Horaires :

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Départs à 9h30 · 10h30 · 11h30 · 14h30 · 15h30 · 16h30

Réservation :

La visite est accessible uniquement sur réservation préalable. Aucune visite ne pourra être assurée sans présentation du billet gratuit à l’entrée.

https://www.cafeierebeausejour.fr/billetterie-evenements

À savoir avant de réserver :

Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite : le parcours comporte des dénivelés et un terrain naturel.

Un chien vit sur la propriété. Il ne sera pas attaché, car il est chez lui.

Le stationnement n’est pas possible dans la propriété. Vous pouvez vous garer au lotissement « Les Jardins d’Acomat », à 50 mètres, en veillant à ne pas gêner le voisinage.

La Caféière Beauséjour gros morne 97116 Pointe-Noire Pointe-Noire 97116 Guadeloupe Guadeloupe +590690678756 https://www.habitationsamanabeausejour.com/la-cafeiere-histoire [{« type »: « link », « value »: « https://www.cafeierebeausejour.fr/billetterie-evenements »}] [{« link »: « https://www.cafeierebeausejour.fr/billetterie-evenements »}] https://maps.app.goo.gl/hGXZrT5WH3pcmrew8 pas de parking sur place. stationnement à 50m sur la voie publique

L’Ancienne Caféière Beauséjour ouvre ses portes

La Caféière Beauséjour© et Maria Nunes©