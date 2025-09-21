Visite guidée de l’ancienne cathédrale Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Senez

Visite guidée de l’ancienne cathédrale Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Senez dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’ancienne cathédrale Dimanche 21 septembre, 10h30 Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez découvrir les secrets de la construction de l’ancienne cathédrale de Senez et tout savoir sur l’histoire de ce petit village, siège d’un évêché jusqu’en 1789.

Infos : : 04 92 89 02 39 / saintandrelesalpes@verdontourisme.com

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Place du Coulet, 04330 Senez, France Senez 04330 Senez Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:saintandrelesalpes@verdontourisme.com »}] Les historiens s’accordent à faire remonter l’édification de la cathédrale de Senez à la fin du XIIe siècle. Sa construction n’aurait été entreprise qu’au mois de mai 1176, et sa consécration, aurait eu lieu le 22 octobre 1246. La première phase de construction concernerait l’abside. Celle de la nef, remonterait à la première moitié du XIIIe siècle ; la sacristie daterait de la fin du Moyen Âge. Le portail a été plaqué sur le mur roman au XIVe siècle. L’édifice connaît ses premiers déboires en 1569, date à laquelle les huguenots d’Antoine de Mauvans brisent les colonnettes de marbre du portail. Le cloître et les bâtiments des chanoines furent également détruits. L’évêque Claude de Mouchy (1561-1587), abbé du Thoronet, fit réaliser une charpente au-dessus de la voûte. En 1684, d’autres travaux importants sont réalisés : reprise des pignons, renforcement de la façade, les lézardes des murs sont bouchées, les parements et les contreforts sont refaits. Un prix-fait de 1707 commande la reconstruction du clocher à Claude Bourillon, maître-maçon de Barrême, après avoir « abattu l’ancien clocher de la cathédrale ». Les délibérations du chapitre mentionnent également cette construction, le 24 juin 1713, pour la somme de 340 livres. En 1751, la petite porte du bras nord du faux transept qui permettait aux chanoines de se rendre à l’office est refaite. Le 4 juillet 1835, la voûte s’écroule. Des travaux (de 1837 à 1840) dirigés par l’architecte Rossi, sont confiés à l’entrepreneur Honoré Dufresne : reconstruction totale des voûtes des deux premières travées qui s’étaient effondrées et reprise des contreforts et des angles de l’édifice. En 1913, l’architecte Senés propose des travaux dont seule une tranche sera exécutée. Elle concerne la façade et les contreforts. Le 8 février 1922, l’architecte Guéritte propose la reprise des parties supérieures des murs de la nef, du transept et du chœur, des angles nord-est et sud-est des croisillons du transept, et la restauration des toitures. Ces travaux ne seront achevés qu’en 1930. En 1960-1961, Jean Saunier, architecte en chef des Monuments historiques, fait remplacer la charpente en bois par une charpente en béton. En 1971, le mur nord, dont une partie s’était écroulée, est repris. De 1986 à 1993, des travaux de couverture sont exécutés. La sacristie est restaurée en 1998 (entreprise de maçonnerie Habitatancien, Sarl Rouvier pour la menuiserie et entreprise Coulet pour l’électricité) et le pignon occidental en 1999 (entreprise A.-M. Martin Frères, Avignon). Le cadran solaire est restauré par l’atelier Tournesol à Grenoble en 1999. L’ancienne cathédrale de Senez a été classée à deux reprises : une première fois dans les années 1840, puis à nouveau le 26 octobre 1910 (elle fut déclassée entre deux, par un arrêté daté du 28 octobre 1886). Le petit clocher en arcade avec sa croix sommitale qui abrite une cloche de 1643 (IM04001510), date de 1847 (Jubillée de 1847).

Venez découvrir les secrets de la construction de l’ancienne cathédrale de Senez et tout savoir sur l’histoire de ce petit village, siège d’un évêché jusqu’en 1789.

Mathieu Simoulin – Verdon Pictures