Visite guidée de l’ancienne cave coopérative de 1907 La Cave Siran

Visite gratuite. Sans réservation. Accès PMR. Enfants acceptés sous la responsabilité des parents. Eviter svp les parfums odorants pour visiter la cave.

Nous vous accueillons, aux horaires indiqués, pour une visite commentée consacrée à l’activité et à l’architecture de l’ancienne cave coopérative de Siran, édifiée en 1907.

Aujourd’hui transformée en cave particulière et en bar à vins, elle abrite également une cave de vinification que vous pourrez découvrir en présence du vigneron.

La Cave Route de Cesseras, 34210 Siran Siran 34210 Hérault Occitanie +33 (0)6 10 32 47 68 https://www.lacavevigneronnesiran.com/ https://www.facebook.com/jardindevignes;https://www.facebook.com/lacavesiran;https://www.instagram.com/mon_jardin_de_vignes La cave vigneronne est une des premières caves coopératives construite en Languedoc en 1907. Le bâti est en murs de pierre avec une charpente bois et métal sous tuiles. L intérieur est constitué de plusieurs dizaines de cuves de stockage de vins en béton armé représentant au total une capacité d’environ 1 million de litres.

Aujourd’hui vous pourrez visiter une partie de la cave d’époque, et aussi y découvrir une cave de vinification en activité en présence du vigneron indépendant propriétaire, ainsi qu’une partie aménagée en bar à vins. A 100 mètres de la caserne des pompiers de Siran, sur la D168 en direction de Cesseras ; parking en face du bâtiment ; accès handicapé ;

le samedi 20 et le dimanche 21 sept, de 10h à 12h et de 16h à 18h

© MODERC