Visite guidée de l’ancienne distillerie Trois Rivières Plantation Trois-Rivières

Visite guidée de l’ancienne distillerie Trois Rivières Plantation Trois-Rivières samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’ancienne distillerie Trois Rivières 20 et 21 septembre Plantation Trois-Rivières

Se présenter à l’accueil au moins 15 minutes avant l’horaire de visite choisi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T22:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Embrassez l’univers de Trois Rivières à travers la visite guidée de l’ancienne distillerie pour mieux comprendre ce terroir du sud si spécifique. Du broyage aux chais de vieilissement, suivez nos guides tout en laissant votre imagination vaguer le long de la balade, au milieu des formes moléculaires de l’immense fresque au sol ! Vous apprécierez également la dégustation depuis la terrasse de la boutique

D_égustation_ réservée aux personnes majeures – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Plantation Trois-Rivières Trois Rivières 97228 Sainte Luce 97228 Martinique 0596 62 51 78 http://www.facebook.com/RhumTroisRivieresMartinique;http://www.instagram.com/rhumtroisrivieres Fondée vers 1660 par Nicolas Fouquet, la plantation Trois-Rivières compte parmi les premières distilleries de la Martinique. Située à Sainte-Luce, reconnaissable à son moulin à vent, elle domine majestueusement la mer des Caraïbes. Suivez le guide qui commentera les méthodes ancestrales d’élaboration des rhums agricoles Trois-Rivières au cœur de la distillerie. A la boutique du moulin, dégustez les prestigieux millésimes de Trois-Rivières, reconnus à l’échelle internationale. Et retenez les recettes pour animer vos apéros branchés ! Sur la route des plages, au quartier Trois Rivières à Sainte-Luce. Parking uniquement derrière la distillerie (suivez les pancartes).

Embrassez l’univers de Trois Rivières à travers la visite guidée de l’ancienne distillerie pour mieux comprendre ce terroir du sud si spécifique. L’animation immersive dans les chais vous captivera a…

Jordan Beal