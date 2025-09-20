Visite guidée de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste Ancienne église Saint-Jean-Baptiste Meysse

Visite guidée de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste 20 et 21 septembre Ancienne église Saint-Jean-Baptiste Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visitez cet édifice et découvrez la richesse patrimoniale de ce Monument Historique, classé depuis 1971. Elle se déploie par le biais des peintures, de l’architecture et des résultats des fouilles archéologiques, conservés et présentés aux visiteurs. Entre passé et présent, cette ancienne église cache bien son jeu et n’en finit pas de surprendre. À votre tour, découvrez-là.

Ancienne église Saint-Jean-Baptiste Place de la vieille église, 07400 Meysse, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes La vieille église abrite un baptistère paléochrétien (Haut Moyen Âge Ve siècle).

