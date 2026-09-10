Visite guidée de l’ancienne Poste centrale de Brest, Ancienne Poste centrale de Brest – Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Poste centrale de Brest - Résidence seniors Les Jardins d'Arcadie · Brest
Informations pratiques
Visite guidée de l’ancienne Poste centrale de Brest Samedi 19 septembre, 09h45, 10h30, 11h15, 13h30, 14h15, 15h00, 15h45, 16h30 Ancienne Poste centrale de Brest – Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie Finistère
10 personnes max par groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir la rénovation de l’ancien Hôtel des Postes, transformé en résidence services Seniors par l’architecte Chatillon, reconnu pour ses rénovations de bâtiments historiques, comme par exemple le Château de Chambord ou le Grand Palais à Paris.
La transformation associe la rénovation du bâtiment existant à la création d’une extension neuve avec son mur de verre, clin d’oeil à l’ancienne Poste et ses carreaux de verre qui ornaient la verrière.
Ancienne Poste centrale de Brest – Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie 5 rue Algesiras 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 02 19 00 45 65 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-brest [{« type »: « email », « value »: « clazennec@jardins-arcadie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 19 00 45 65 »}] L’ancienne Poste centrale de Brest a été transformée en résidence services seniors.
ancien Hôtel des Postes de Brest, transformé en résidence services Seniors.
©lesjardinsdarcadie
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