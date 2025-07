Visite guidée de l’ancienne poudrerie d’Angoulême Angoulême

GrandAngoulême et la ville d’Angoulême vous ouvrent exceptionnellement les portes de l’ancienne poudrerie d’Angoulême à l’occasion de la semaine Européenne du Développement Durable.

rue Paul Vieille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

GrandAngoulême and the town of Angoulême are exceptionally opening the doors of the former Angoulême poudrerie for the European Week for Sustainable Development.

German :

GrandAngoulême und die Stadt Angoulême öffnen Ihnen anlässlich der Europäischen Woche der nachhaltigen Entwicklung ausnahmsweise die Türen der ehemaligen Pulverfabrik von Angoulême.

Italiano :

GrandAngoulême e la città di Angoulême aprono eccezionalmente le porte dell’ex poudrerie di Angoulême per la Settimana europea dello sviluppo sostenibile.

Espanol :

GrandAngoulême y la ciudad de Angulema abren excepcionalmente las puertas de la antigua poudrerie de Angulema con motivo de la Semana Europea del Desarrollo Sostenible.

