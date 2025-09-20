Visite guidée de l’ancienne synagogue synagogue de Cavaillon Cavaillon
Visite guidée de l’ancienne synagogue synagogue de Cavaillon Cavaillon samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée de l’ancienne synagogue 20 et 21 septembre synagogue de Cavaillon Vaucluse
Nombre de places limité (50 pers. Maximum/visite)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
VISITE GUIDEE DE L’ANCIENNE SYNAGOGUE DITE MUSEE JUIF COMTADIN
A 9h30, 10h30, 11h30 et 14h, 15h, 16h, 17h
A 10h, une visite approfondie autour de la rue hébraïque : ses anciennes maisons, ses anciens habitants…est programmée par l’historienne Roselyne Anziani. RDV devant l’ancienne synagogue
synagogue de Cavaillon Rue hébraïque 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 72 26 86
Journées européennes du patrimoine 2025
Service Patrimoine et Musées / Droits Terre Neuve