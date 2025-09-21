Visite guidée de Landerneau Office de tourisme – Landerneau Landerneau

Gratuit. Réservations conseillées

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Les maisons de négociants armateurs, le pont de Rohan construit en 1510 qui est l’un des derniers ponts habités d’Europe, les petites ruelles pittoresques, l’Elorn moitié rivière, moitié mer coulant au milieu…Landerneau étonne les visiteurs par sa richesse patrimoniale et par la beauté de sa rivière en perpétuel mouvement.

Suivez les guides et ce riche patrimoine n’aura plus de secrets pour vous !

Office de tourisme – Landerneau 16 place du Général de Gaulle 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 02.98.85.13.09 https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr https://www.facebook.com/tourismelanderneaudaoulas/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 0298851309 »}] Point d’information touristique Parking à proximité, quai de Léon

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Landerneau