Visite guidée de Lanta, Village de Lanta, Lanta

Informations pratiques

Visite guidée de Lanta Samedi 19 septembre, 14h00 Village de Lanta Haute-Garonne

Gratuit. Sans inscription. Rendez-vous devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Au cœur des collines du Lauragais, Lanta est un village de briques toulousaines mentionné dans les textes dès le Moyen Âge. Sa première apparition connue remonte à 1196, alors que le bourg constituait le faubourg du castrum des Hunaud de Lanta, dont seule subsiste aujourd’hui la motte castrale.

Premiers seigneurs de la communauté lantanaise, les Hunaud contribuèrent au rayonnement du village grâce à leurs liens avec plusieurs grandes familles régionales. Vassaux du comte de Toulouse dès 1115, ils jouèrent également un rôle important durant les guerres de Religion qui marquèrent le territoire.

En 1670, Lanta, alors intégrée à la vicomté de Caraman, devint la propriété d’une autre figure emblématique du Midi toulousain : Pierre-Paul Riquet, créateur du canal du Midi.

Cette histoire mouvementée témoigne de l’intérêt durable porté par l’aristocratie méridionale aux terres de Lanta et de Caraman.

Village de Lanta 31570 Lanta Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie

Au coeur des collines du Lauragais, Lanta est un petit village de briques toulousaines, cité dans les textes depuis le Moyen Âge. Sa première mention remonte à 1196, lorsque le lieu constituait le du…

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