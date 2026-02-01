Visite guidée de l’Aquarium marin de Trégastel Aquarium marin Trégastel

Visite guidée de l’Aquarium marin de Trégastel

Aquarium marin 37 Boulevard du Coz Pors Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-04

Suivez un soigneur dans les dédales de l’Aquarium. Il vous fera découvrir les espèces emblématiques de la Manche, leurs milieux naturels et leurs modes de vie. Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes !

Réservation obligatoire par téléphone. .

Aquarium marin 37 Boulevard du Coz Pors Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 48 58

