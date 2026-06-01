Visite guidée de l’arboretum de Buda, Budapest, Budapest

Visite guidée de l’arboretum de Buda Vendredi 5 juin, 10h00 Budapest

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

L’Arboretum de Buda, qui couvre 7,5 hectares d’espaces verts continus dans le 11ème arrondissement de la capitale, possède l’une des plus riches collections de jardins botaniques hongrois : nous entretenons et présentons près de 3 000 plantes ornementales ligneuses et herbacées vivaces sur ce campus universitaire, qui a été le centre de l’enseignement supérieur en horticulture, industrie alimentaire et architecture du paysage depuis plus de 170 ans.

Au cours de la promenade organisée dans le cadre du programme, nous présenterons l’histoire du jardin datant de 1893 et les spécimens de plantes les plus intéressants.

La participation au programme nécessite une inscription, nous pouvons accepter les 25 premiers candidats.

Inscription à disznoveny@uni-mate.hu.

Budapest Villányi út 29-43. Budapest 1118 Szentimreváros [{« type »: « email », « value »: « disznoveny@uni-mate.hu »}] [{« link »: « mailto:disznoveny@uni-mate.hu »}]

L’Arboretum de Buda, qui couvre 7,5 hectares d’espaces verts continus dans le 11ème arrondissement de la capitale, possède l’une des plus riches collections de jardins botaniques hongrois : nous et a…

©Péter Honfi