Visite guidée de l’arboretum Thérésien Cadet Université de La Réunion Saint-Denis

Visite guidée de l’arboretum Thérésien Cadet Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 13h00 Université de La Réunion

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Lors de la construction de l’Université de La Réunion dans les années 1970, le professeur Thérésien Cadet, botaniste et écologue, a été à l’initiative de la sortie de terre de cet arboretum.

Il rassemble de nombreuses espèces de la flore endémique et indigène de l’île de La Réunion. La Réunion faisant partie d’un hotspot de biodiversité, avec un fort taux d’endémisme, de nombreuses espèces de plantes sont à ce jour en danger. C’est là que l’arboretum prend tout son sens car il permet à la fois de préserver des espèces rares du patrimoine floristique réunionnais et de le rendre accessible au public non averti.

Aujourd’hui, personnels et étudiants de l’Association « Sur les traces de Thérésien Cadet » travaillent ensemble pour la valorisation du patrimoine vivant légué par Thérésien Cadet au sein de l’arboretum et vous proposent des visites guidées gratuites de l’arboretum.

Université de La Réunion 15 avenue René Cassin 97400 SAINT-DENIS Saint-Denis 97490 Moufia La Réunion

