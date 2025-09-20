Visite guidée de l’Arbre de la Mémoire et du Chemin de la Mémoire Mairie Aiguebelette le lac Aiguebelette-le-Lac

Visite guidée de l’Arbre de la Mémoire et du Chemin de la Mémoire Mairie Aiguebelette le lac Aiguebelette-le-Lac samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’Arbre de la Mémoire et du Chemin de la Mémoire 20 et 21 septembre Mairie Aiguebelette le lac Savoie

Possibilité d’acquérir sur place le livret » Le chemin de la mémoire ». 20 Maisons et leur histoire de sauvetage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T16:30:00+

Visites commentées de l’arbre de la mémoire, du chemin de la mémoire ( parcours de 500m). Présentation pendant les 2 jours de l’exposition « Femmes et hommes dans la résistance en Savoie »

Mairie Aiguebelette le lac 2, Route du Bourg 73610 Aiguebelette-le-lac Aiguebelette-le-Lac 73610 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 72 10 88 76 http://www.memoireaout42.fr Gare SNCF à Aiguebelette le lac ou Lépin le lac. Parking pour les véhicules.

Visites commentées de l’arbre de la mémoire, du chemin de la mémoire ( parcours de 500m). Présentation pendant les 2 jours de l’exposition « Femmes et hommes dans la résistance en Savoie »

© Mémoire Août 1942