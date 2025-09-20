Visite guidée de l’archevêché d’Albi Évêché d’Albi – Maison Saint-Amarand Albi

Gratuit. Départ toutes les heures. Les visites commentées ne peuvent être effectuées que par petits groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

️ Visite exceptionnelle de l’archevêché d’Albi

Un parcours inédit au cœur d’un patrimoine spirituel, historique et vivant

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, poussez les portes de l’ancien monastère Notre-Dame d’Albi, siège de l’archevêché depuis 1908, et découvrez un lieu habituellement fermé au public.

Au programme du parcours :

Visite libre ou guidée d’une exposition consacrée aux archevêques d’Albi

Visite commentée (en petits groupes) des archives historiques du diocèse

Découverte des studios de la radio RCF Pays Tarnais

Visite de la chapelle Saint-Amarand, décorée par le fresquiste Nicolaï Greschny

Accès à l’ancien chœur des moniales, orné de voûtes peintes au XIXᵉ siècle par les artistes italiens Ceroni

Deux partenaires vous accueillent également dans des lieux chargés d’histoire :

L’agence Roofline (webmarketing), dans l’ancienne conciergerie, propose une immersion originale dans ses locaux

La saladerie solidaire Le Coup de Pousses, installée dans l’ancien réfectoire du grand séminaire, vous offre une pause gourmande :

service de restauration sur place

espace de désaltération accessible toute la journée

Évêché d'Albi – Maison Saint-Amarand 16 rue de la République, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Monastère Notre-Dame, évêché, grand séminaire, maison Saint-Amarand : ces bâtiments ont eu plusieurs fonctions au cours des siècles !

@Association diocésaine d’Albi