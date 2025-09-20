Visite guidée de l’architecture du centre ancien de Niort Office de tourisme Niort-Marais Poitevin Niort

Visite guidée de l’architecture du centre ancien de Niort 20 et 21 septembre Office de tourisme Niort-Marais Poitevin Deux-Sèvres

Visite gratuite sur inscription par téléphone ou directement à l’office de tourisme. Participants limités à 25 par visite. Durée 1 heure. Rendez-vous à Port Boinot RDC bâtiment le Séchoir.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La Ville de Niort, la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’Office du Tourisme Niort-Marais Poitevin ont le plaisir de vous inviter à la découverte de l’architecture du centre-ville de Niort et de son évolution historique.

En lien avec l’exposition « Quand les façades racontent l’hsitoire » se tenant au Séchoir, du 13 septembre au 13 décembre 2025, partez à la découverte des grands courants de l’architecture à Niort, du Moyen Âge à nos jours, accompagné de Stéphanie Tezière, guide-conférencière de la Scop Atemporelle et prenez le temps de lever les yeux et de regarder la ville autrement.

Grâce à l’observation de quelques façades emblématiques du centre ville, cette visite permettra de saisir l’évolution des styles du Moyen Âge à nos jours.

Rendez-vous à Port Boinot RDC bâtiment le Séchoir

Office de tourisme Niort-Marais Poitevin 1, rue de la chamoiserie 79000 Niort Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 24 18 79 https://www.niortmaraispoitevin.com

