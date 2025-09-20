Visite guidée de l’architecture noyonnaise Cathédrale Notre-Dame Noyon

Visite guidée de l'architecture noyonnaise Samedi 20 septembre, 14h30 Cathédrale Notre-Dame Oise

2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Partez à la découverte de 2000 ans d’histoire architecturale à Noyon. De Noviomagus, cité gallo-romaine, à la ville reconstruite après les destructions de 1918, en passant par l’imposante cathédrale bientôt millénaire, cette visite guidée vous invite à parcourir les grandes étapes de l’évolution urbaine et architecturale de Noyon.

Cathédrale Notre-Dame 3 parvis Notre-Dame, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344442188 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/patrimoine/la-cathedrale-gothique Chef d’œuvre du premier art gothique, la cathédrale Notre-Dame recèle un mobilier liturgique exceptionnel.

